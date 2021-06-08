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Як кременчужанам оплатити рахунок за газ, якщо він не прийшов: інструкція

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 4 248 Коментарів: 6

 
Із 13 березня більшу частину містян обслуговував Постачальник останньої надії – і дехто досі не отримав паперових рахунків

Дехто з кременчужан і досі не отримав рахунок за газ (або отримав неповний рахунок за березень). Люди запитують: як з цим бути? Як платити? І чи не нарахують пеню?

Нагадаємо, із 13 березня ТОВ «Кременчукгаз-постачання», яке забезпечувало газом населення міста, припинило надавати послугу. І містян перевели на ПОН (Постачальника останньої надії, функції якого виконує державна ГК «Нафтогаз України»). Саме рахунків він ПОН і досі подекуди не отримали кременчужани. ПрАТ «Кременчукгаз» (як газорозподільна компанія) здійснює розподіл газу і передає дані по особових рахунках постачальникам – у тому числі й ПОН. Але він надсилає не електронні рахунки, а паперові, пояснив Богдан Оксененко, керівник ПрАТ «Кременчукгаз». Пеня при цьому не передбачена – тож навіть якщо не отримали рахунок, турбуватися не варто.

Проте є можливість перевірити стан нарахувань і оплатити рахунок від ПОН онлайн, не виходячи з дому.

Крок 1. Заходимо на сайт ГК «Нафтогаз України» у розділ «Постачальник останньої надії».

 

Крок 2. Натискаєте кнопку «Дізнатися деталі»/ «Сплатити».

  

Крок 3. Вводите ЕIC-код (або особовий рахунок). З власного досвіду – краще вводити EIC-код, бо чомусь сайт ПОН не хотів реагувати на особовий рахунок. EIC-код це «персональний газовий номер» об'єкту газопостачання (точки обліку). EIC-код містить 16 символів (латинські літери та цифри). Наприклад: 56XM19A205987456. Його можна знайти в договорі на постачання газу. Якщо договір старий, і коду там ще немає – про способи знайти EIC-код та обрати постачальника газу читайте тут.

Крок 4. Після введення ЕIC-коду висвітиться ваш рахунок. Залишається тиснути далі «Оплатити» - є опція оплатити прямо з сайту через «Приват-24».


 


 

У подальшому слід обрати постійного постачальника газу замість ПОН. Краще зробити це до 1 липня, щоб уникнути непорозумінь з постачанням і розподілом газу. Про такий термін повідомив керівник газорозподільної організації Богдан Оксененко.

До речі, опція оплати через сайт є фактично в усіх постачальників газу.

Куди передавати показники газу, якщо обрав іншого постачальника — не «Кременчукгаз-трейдінг»?
4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ ПОН Нафтогаз України
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Коментарі: 6

479
vortex:
Сьогодні, 16:28

Шановна, редакція! Як платити коли є EIC-код - зрозуміло. Краще детально напишіть яким чином цей код "витрусити" з кременчукгазу найбільш простим способом.

 

Реєстрація на сайті кременчукгазпостачання - не допомагає(не можу обрати свою адресу тому що її в списку нема). Писав із кабінету у технічну підтримку - повний "мороз", жодної реакції. Телефонуєш - скидають виклик. Квитанцій ніколи не бачив у пошті, тому номер там взяти не можу... Угоди в мене також немає(є якась стара але про номери EIC тоды мови не було). Сходити на "розборку" до офісу можна. Але там досить велика черга. В кого є ідеї дистанційні?smile


9 6
31
limon4ik:
Сьогодні, 18:15

Реєстрація на сайті кременчукгазпостачання - не допомагає(не можу обрати свою адресу тому що її в списку нема). Писав із кабінету у технічну підтримку - повний "мороз", жодної реакції. Телефонуєш - скидають виклик.

 

Нащо вам "кременчукгазпостачання", якщо вони припинили надавати послуги постачання газу, вам треба реєструватись на сайті місцевого оператора ГРМ, у вашому випадку kgaz.com.ua і особистому кабінеті має бути ваш код


7 4
12
spz11111:
Сьогодні, 20:04

хапай с клиентов пока неразбериха

 


5 2
26
кремень:
Сьогодні, 20:47

Цитата: limon4ik
Реєстрація на сайті кременчукгазпостачання - не допомагає(не можу обрати свою адресу тому що її в списку нема). Писав із кабінету у технічну підтримку - повний "мороз", жодної реакції. Телефонуєш - скидають виклик.

 

Нащо вам "кременчукгазпостачання", якщо вони припинили надавати послуги постачання газу, вам треба реєструватись на сайті місцевого оператора ГРМ, у вашому випадку kgaz.com.ua і особистому кабінеті має бути ваш код

 До фени тот кабинет,он не работает и там тоже нужно ввести особовый рахунок  ПО ГАЗУ(не лицевой счет ВАС),а его тоже никто не дает.Мне пришло письмо с Нафтогаза с заявой на присоединения ,и там все мои данные и особовый рахунок и EIC-код и даже зная их я не смог зарегистрироватся на kgaz.com.ua.Пишет Помилка!Неправ.номер особового рахун.или адреса.Я давно говорил шарашки..на кантора!На нафтогазе зарегистрировался через интернет и уже подключили за три дня.Попробуйте позвонить   098-300-2-888(что вам посоветует оператор)


4 2
31
limon4ik:
Сьогодні, 21:24

Цитата: кремень
Цитата: limon4ik
Реєстрація на сайті кременчукгазпостачання - не допомагає(не можу обрати свою адресу тому що її в списку нема). Писав із кабінету у технічну підтримку - повний "мороз", жодної реакції. Телефонуєш - скидають виклик.

 

Нащо вам "кременчукгазпостачання", якщо вони припинили надавати послуги постачання газу, вам треба реєструватись на сайті місцевого оператора ГРМ, у вашому випадку kgaz.com.ua і особистому кабінеті має бути ваш код

 До фени тот кабинет,он не работает и там тоже нужно ввести особовый рахунок  ПО ГАЗУ(не лицевой счет ВАС),а его тоже никто не дает.Мне пришло письмо с Нафтогаза с заявой на присоединения ,и там все мои данные и особовый рахунок и EIC-код и даже зная их я не смог зарегистрироватся на kgaz.com.ua.Пишет Помилка!Неправ.номер особового рахун.или адреса.Я давно говорил шарашки..на кантора!На нафтогазе зарегистрировался через интернет и уже подключили за три дня.Попробуйте позвонить   098-300-2-888(что вам посоветует оператор)

 

Місяць тому реєструвався саме з особовим рахунком ВАС, зараз в особовий рахунок додали дві цифри, в моєму випадку це 90,(має вигляд 90xxxxx, можливо це у всіх можливо у кожного по різному може хто перевірить і підкаже), нащо це зробили, думаю здогадатись не важко


0 0
26
кремень:
Сьогодні, 21:33

Цитата: limon4ik
Місяць тому реєструвався саме з особовим рахунком ВАС, зараз в особовий рахунок додали дві цифри, в моєму випадку це 90,(має вигляд 90xxxxx, можливо це у всіх можливо у кожного по різному може хто перевірить і підкаже), нащо це зробили, думаю здогадатись не важко
Дурят народу голову.Достали уже всех! 


0 0

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