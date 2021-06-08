Працюючим пенсіонерам Кременчука почали виплачувати підвищені пенсії

Пенсійний фонд перерахував пенсії з квітня – разом з червневою пенсією люди отримають доплати за квітень і травень
Людям, які після виходу на пенсію пропрацювали повні 24 місяці (і набули страховий стаж), у червні (починаючи з 4 числа і далі за термінами виплат) вже отримують перераховані пенсії. Перерахунок здійснено в автоматичному режимі, починаючи з квітня. У червні працюючі пенсіонери, яким зробили перерахунок, отримають підвищені пенсії і доплати за квітень та травень, пояснив Роман Ареп’єв, начальник відділу обслуговування громадян Крюківського району (сервісного центру Пенсійного фонду).
Втім, не в усіх працюючих пенсіонерів пенсія підвищилася. За даними Пенсійного фонду України, таке підвищення отримав кожен другий із тих, чиї пенсії підлягали перерахунку:
Роман Ареп’єв підкреслює: пенсії в автоматичному режимі перерахували лише тим, у кого на 1 квітня цього року було 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії або останнього перерахунку.