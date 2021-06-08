Працюючим пенсіонерам Кременчука почали виплачувати підвищені пенсії

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Пенсійний фонд перерахував пенсії з квітня – разом з червневою пенсією люди отримають доплати за квітень і травень

Людям, які після виходу на пенсію пропрацювали повні 24 місяці (і набули страховий стаж), у червні (починаючи з 4 числа і далі за термінами виплат) вже отримують перераховані пенсії. Перерахунок здійснено в автоматичному режимі, починаючи з квітня. У червні працюючі пенсіонери, яким зробили перерахунок, отримають підвищені пенсії і доплати за квітень та травень, пояснив Роман Ареп’єв, начальник відділу обслуговування громадян Крюківського району (сервісного центру Пенсійного фонду).

Втім, не в усіх працюючих пенсіонерів пенсія підвищилася. За даними Пенсійного фонду України, таке підвищення отримав кожен другий із тих, чиї пенсії підлягали перерахунку:

перераховано пенсії 633,0 тисячам пенсіонерів:

збільшено пенсії 313,0 тисячам пенсіонерів;

середній розмір підвищення склав 193,32 гривні.

Роман Ареп’єв підкреслює: пенсії в автоматичному режимі перерахували лише тим, у кого на 1 квітня цього року було 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії або останнього перерахунку.

- Ті, у кого на 1 квітня не було 24 місяці набутого страхового стажу, не потрапили під автоматичний перерахунок. Такі люди після набуття 24 місяців страхового стажу (у когось це з травня, у когось з червня тощо) мають самостійно звернутися до органів Пенсійного фонду для здійснення перерахунку.