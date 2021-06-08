Кременчук

На Правобережжі Кременчука 9 червня відключатимуть воду

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КП «Кременчукводоканал» радить завчасно зробити запаси

У КП «Кременчукводоканал» повідомили, що 9 червня мінятимуть засувку по провулку Зоряному, 24. У зв’язку з цим з 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно о 20.00) припинять централізоване водопостачання за адресами:

  • вул. Манагарова, буд.1, 1А, 11, 13, 15, 19, 21;
  • пров. Зоряний, буд. 3, 5, 5/1, 7, 9 ;
  • вул. Манагарова, буд. 7 (лікарня «Правобережна»);
  • вул. Манагарова, буд. 1 (магазини, аптеки, перукарні, ломбард, стоматологічний кабінет, ФОП по організації свят);
  • вул. Манагарова, буд. 1А (магазин «Свіжина», юридична контора);
  • магазин «Оптовичок»;
  • пров. Зоряний, буд. 5;
  • пров. Зоряний,буд. 7;
  • вул. Манагарова, буд. 15 (магазини «Оптовичок», «Веселка», перукарня).

Попереджають також про тимчасове погіршення води одразу після відновлення водопостачання та закликають про всяк випадок зробити запаси води.

Детальну інформацію можна дізнатися за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: водопостачання графік відключень
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