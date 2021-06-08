Кабмін послабив карантин в Україні: що змінилося

Зміни торкнулися умов в'їзду до країни, роботи закладів харчування, нічних клубів та дискотек, а також проведення масових заходів
Кабінет Міністрів послабив карантин в Україні. Відповідну постанову від 2 червня №583 опублікували 7 червня на урядовому порталі.
Закладам харчування дозволили працювати цілодобово та проводити святкові заходи. Також більше не заборонені робота нічних клубів, дискотек, готелів, хостелів і кемпінгів.
Відтепер культурні, розважальні, спортивні, релігійні й інші масові заходи можна проводити із заповненістю на дві третини (або 1 особа на 4 кв. м), це стосується й роботи кінотеатрів. Крім того, якщо у всіх учасників масового заходу є негативний тест на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, які зробили не пізніше як за 72 годин до заходу, або підтвердження повного курсу вакцинації, то кількість відвідувачів може бути необмежена.
Змінилися умови для встановлення зеленого рівня епідемічної небезпеки – він діє в разі досягнення таких ознак епідемічної небезпеки на всій території України:
Уряд також пом’якшив в’їзд в Україну. Тепер іноземці можуть пред’явити не лише негативний ПЛР-тест, а й негативний тест на антиген або документ про проходження повного курсу вакцинації препаратами, затвердженими ВООЗ.