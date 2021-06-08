Кабмін послабив карантин в Україні: що змінилося

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Зміни торкнулися умов в'їзду до країни, роботи закладів харчування, нічних клубів та дискотек, а також проведення масових заходів

Кабінет Міністрів послабив карантин в Україні. Відповідну постанову від 2 червня №583 опублікували 7 червня на урядовому порталі.

Закладам харчування дозволили працювати цілодобово та проводити святкові заходи. Також більше не заборонені робота нічних клубів, дискотек, готелів, хостелів і кемпінгів.

Відтепер культурні, розважальні, спортивні, релігійні й інші масові заходи можна проводити із заповненістю на дві третини (або 1 особа на 4 кв. м), це стосується й роботи кінотеатрів. Крім того, якщо у всіх учасників масового заходу є негативний тест на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, які зробили не пізніше як за 72 годин до заходу, або підтвердження повного курсу вакцинації, то кількість відвідувачів може бути необмежена.

Змінилися умови для встановлення зеленого рівня епідемічної небезпеки – він діє в разі досягнення таких ознак епідемічної небезпеки на всій території України:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис населення за останні 14 днів — менше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — менш як 4 відсотки;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис населення — більше ніж 300.

Уряд також пом’якшив в’їзд в Україну. Тепер іноземці можуть пред’явити не лише негативний ПЛР-тест, а й негативний тест на антиген або документ про проходження повного курсу вакцинації препаратами, затвердженими ВООЗ.