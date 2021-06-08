На Полтавщині чоловік загинув під колесами потяга

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В Лубнах потяг травмував чоловіка. Інформація про трагедію надійшла до поліції Полтавщини 7 червня, близько 18.00. Поліція відкрила кримінальне провадження.

За попередньою версією слідства, на 180 км перегону, потяг сполученням «Гребінка-Ромодан» наїхав на пішохода, який сидів за межами залізничного полотна поряд із колією. Травмованого чоловіка доставили до лікарні, однак врятувати йому життя не вдалося. Загиблим виявився 49-річний місцевий мешканець. Наразі слідство встановлює всі обставини трагедії.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.