Щоб було менше черг: «Кременчукгаз» відкрив центр обслуговування споживачів у Крюкові

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 295

ЦОС працює за принципом «єдиного вікна» - тут можна отримати відповіді майже на всі «газові» питання

Сьогодні, 19 серпня, оператор газорозподільних мереж — ПрАТ «Кременчукгаз» відкрив Центр обслуговування споживачів у Крюкові, на вул. І. Приходька, 60/18 (район психоневрологічного диспансеру).

Приміщення, де колись розміщувалася пожежна частина, відреставроване, у ньому працюють три адміністратори. Зала для відвідувачів має окремий вихід та приміщення для очікування. Це вже третій ЦОС від компанії — головний офіс знаходиться у пров. Героїв Бреста, також є ЦОС у Горішніх Плавнях.

Як зазначив Ігор Федоричев, заступник голови правління ПрАТ «Кременчукгаз», нове відділення ЦОС обслуговуватиме мешканців Крюкова та прилеглих сіл (це близько 20 тисяч споживачів із загальної кількості 140 тисяч). Хоча база ЦОС єдина — і, в принципі, у Крюкові можуть приймати й споживачів з інших районів.

- Із відкриттям нового офісу «Кременчукгаз» сподівається розвантажити прийом у головному офісі на Героїв Бреста та зменшити черги. Дуже хотілося якнайшвидше відкрити це відділення. Ви всі бачили, які черги виникають у центральному ЦОС. Тому розвантажимо центральне. Намагалися зробити приємні умови для людей. Тим більше, з проблемами Крюківського мосту людям буде набагато зручніше, - зазначив Ігор Федоричев.

З яких питань можна звертатися до ЦОС:

консультації з газових питань;

нарахування обсягів спожитого газу;

питання розрахунків за спожитий газ з ТОВ «Кременчукгаз-трейдинг»;

проєктування газових мереж та систем;

ремонт газового обладнання;

приєднання до газових мереж.

19 серпня новий ЦОС вже приймав відвідувачів. Журналісти мали можливість спостерігати за роботою адміністраторів. Люди приходили з різними питаннями: хтось хотів дізнатися ЕIC-код, який необхідний для укладення договорів з постачальником природного газу; хтось скаржився — не приходять рахунки за газ; хтось не розумів, чому він платить таку високу ціну?

Про це, а також про те, чому важливо не забути передавати показники лічильника газу оператору ГРМ (ТОВ «Кременчукгаз»), і що буде тим, хто їх не передав — у нашому наступному матеріалі.

Куди звертатися з газових питань

Графік прийому споживачів у ЦОС «Кременчукгазу»:

з пн по чт – 8.30-16.30

пт – 8.30-15.30 (без перерви)

Телефони:

(0536)78-04-04, (067)503-75-20, (095)720-00-36, (063)839-35-33, (067)504-78-16 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Особистий кабінет на сайтах компаній:

http://kgaz.com.ua/

https://kgaz-trading.com.ua/

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