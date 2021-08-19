Депутати таки не дозводили кременчужанину «городництво» біля набережної

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 0

На сесії Кременчуцької міськради, що відбулася 18 серпня, депутати більшістю не проголосували за дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки площею 344 кв. м на вул. Богдана Хмельницького, 5. Йшлося про дозвіл для громадянина Авєріна, який звернувся до міськради, щоб отримати цю земельну ділянку біля набережної «для городництва».

Зараз не виділена в оренду земля вже обнесена бутовим парканом. Нагадаємо, довкола цього питання були суперечки на земельній комісії. Перед голосуванням міський голова Віталій Малецький погодився з тим, що дане питання потребує додаткового з'ясування обставин. І зазначив, що заявник з цим згоден. Однак офіційно свою заяву він не відкликав — тож зняти питання з розгляду депутати не могли. Але, як уже сказано, більшість проголосувала «проти».