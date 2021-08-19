Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"?
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Кременчук

Депутати таки не дозводили кременчужанину «городництво» біля набережної

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 0

 

Депутати на сесії не проголосували за дане питання

На сесії Кременчуцької міськради, що відбулася 18 серпня, депутати більшістю не проголосували за дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки площею 344 кв. м на вул. Богдана Хмельницького, 5. Йшлося про дозвіл для громадянина Авєріна, який звернувся до міськради, щоб отримати цю земельну ділянку біля набережної «для городництва».

Кременчужанин попросив «для городництва» землю в районі набережної

Зараз не виділена в оренду земля вже обнесена бутовим парканом. Нагадаємо, довкола цього питання були суперечки на земельній комісії. Перед голосуванням міський голова Віталій Малецький погодився з тим, що дане питання потребує додаткового з'ясування обставин. І зазначив, що заявник з цим згоден. Однак офіційно свою заяву він не відкликав — тож зняти питання з розгляду депутати не могли. Але, як уже сказано, більшість проголосувала «проти».

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: земля набережна сесія
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх