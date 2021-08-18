Кременчужанин попросив «для городництва» землю в районі набережної

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 297

Кременчужанин Сергій Авєрін просить собі для городництва ділянку площею 344 кв. м на вул. Богдана Хмельницького, 5. На сесію Кременчуцької міськради винесений проєкт рішення про дозвіл на розробку технічної документації на цю земельну ділянку. Йдеться про встановлення її меж.

На засіданні земельної депутатської комісії, що відбулося 16 серпня, засумнівалися у законності дій громадянина. Річ у тім, що, не отримавши землю, він уже встановив там паркан. Крім того, малоймовірно, що ділянка в «козирному» місці використовуватиметься для городництва чи (як теж лунало під час засідання) сінокосіння.

- 500 метрів від центру міста, набережна, яке там сінокосіння?! – висловився пан Роженко.

Голова земельної комісії Сергій Порчирян повідомив, що поряд із цією земельною ділянкою – офісна будівля, яка належить Авєріну, і він може зробити озеленення (на тій ділянці, що хоче отримати для городництва). І може поставити дитячий майданчик. Роженко стояв на своєму – громадянин огородив ділянку незаконно.

Керівник юридичного управління виконкому Валерій Мірошниченко підтвердив: за інформацією ДАБІ (Державного архітектурно-будівельного контролю) жодних дозвільних документів на будівництво паркану на цій ділянці немає.

Натомість у віцемера Дмитра Кравченка дещо інше пояснення: паркан з бутового каменю був збудований на гідротехнічній споруді — на дамбі. І на це був дозвільний лист Дніпродзержинського регіонального управління водних ресурсів (нині – Кам’янського – ред.). Мовляв, цей паркан посилює захисну дамбу...

- Паркан стоїть на водозахисній споруді, яка не є нашою власністю, - запевняє Дмитро Кравченко.

Як прокоментував ситуацію для «Телеграфа» Олександр Роженко, чітких відповідей на питання, звідки у центрі міста з’явилася земля для городництва, і як на дамбі з’явився паркан, він так і не почув. Тому ще намагатиметься отримати роз’яснення від служб виконкому – або до сесії або на самій сесії.