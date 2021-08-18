У мерії Кременчука пояснили, чому не транслювали бій олімпійського чемпіона Жана Беленюка

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 338

На засіданні виконавчого комітету журналісти поцікавилися у міського голови, чому на площі не транслювали бій борця Жана Беленюка, який представляє Полтавщину.

Профільний заступник міського голови Руслан Проценко зауважив, що борець та депутат Жан Беленюк більше не представляє Полтавщину.

- Жан Беленюк був нашим стипендіатом. У період з 2016 до 2020 року він отримував стипендію з міського бюджету Кременчука. Витрачали кошти на його підготовку, коли був представником Кременчука. Це були і цільові кошти, і стипендія. Жан Беленюк вже з цього року представляє Збройні Сили України, - зауважив Руслан Проценко.

На офіційному сайті Національного олімпійського комітету зазначено, що борці греко-римського стилю киянин Жан Беленюк та кримський татарин Ленур Теміров представляють Полтавську область.