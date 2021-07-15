Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?

Скоро рік, як в Кременчуці працює новий депутатський корпус. У списку депутатів багато знайомих прізвищ, але є і нові. Порівняно з минулим скликанням, у нинішній раді більше жінок, молоді до 35 років, а також удвічі більше штатних співробітників мерії і місцевих комунальних підприємств.

Омолодження

Збільшилася кількість молодих депутатів до 35 років, тепер таких фактично третина. Наймолодші серед них - це 25-річні Катерина Мусієнко з фракції «Європейська солідарність»‎ та Ігор Штефан зі «Слуги народу»‎. Катерина Мусієнко працює консультанткою депутата Європейського парламенту, а Ігор Штефан - співробітник кременчуцької комунальної телерадіокомпанії.

Нагадаємо, у міськраді-2015 наймолодшими були депутати фіолетової партії «Поруч»‎ - 20 річні студенти КрНУ Олена Мосієнко та Андрій Макаров. Останній одразу ж почав працювати у виконкомі і за 5 років «‎виріс»‎ із рядового спеціаліста до начальника Управління у справах сімей та дітей.

Загалом у Кременчуцькій міській раді 42 депутати. Детальніше про кожного в таблиці . Більшість із них (26 осіб) входить до вікової групи від 36 до 59.

У минулому скликанні в міській раді було троє депутатів віком 60+, тепер так само. Найстарші депутати зараз - це 60-річні секретар міськради Юрій Гриценко, В’ячеслав Яворський (обоє із «‎Рідного міста»‎) та Наталя Погужельська з фракції ОПЗЖ.



Гендерний баланс

Виборчий кодекс, який Верховна Рада ухвалила в 2019 році, передбачає запровадження гендерних квот в Україні на рівні 40%, проте лише на етапі балотування. Списки кандидатів суворо перевіряли, щоб у кожній п'ятірці партійного виборчого списку були як чоловіки, так і жінки (не менше двох кандидатів кожної статі). Але такої вимоги не було до списку вже обраних депутатів, тому фактично у складі Кременчуцької міськради 30% жінок і 70% чоловіків. Найбільше жіноче представництво у фракції «За майбутнє»‎: чотири з дев’яти членів фракції - це жінки. Найменше жінок в ОПЗЖ: у складі фракції шість чоловіків та одна жінка.



Працюють без зарплати

Депутати міських рад працюють безоплатно, єдиний виняток - секретар міськради, це штатний співробітник мерії. Усі інші депутати після обрання продовжують працювати там, де і раніше, але до звичної професійної діяльності додається депутатська. Обов’язки депутата передбачають прийом виборців (мінімум раз на місяць), відвідування засідань депутатських комісій, сесій. Передбачається, що до сесії депутати мають прочитати проєкти рішень, щоб знати, за що або проти чого голосують. Кількість документів може бути різною, від кількох десятків до майже сотні під час бюджетної сесії напередодні Нового року.

У деяких місцевих радах діють програми відшкодування середнього заробітку з міського бюджету, у Кременчуці - ні. Йдеться про час сесій, засідання комісій, здійснення депутатських повноважень. У Бахмачі Чернігівської області депутати районної ради, які мешкають поза містом, отримують добові. У минулому скликанні кременчуцькі депутати теж мали сесії до півночі або на кілька днів, нинішнє скликання справляється за один день і поки що встигало провести сесію до 20.00.

Директори, бізнесмени і чиновники…

Минуле скликання ради, що зайшло одразу після Революції Гідності, було «‎далеким»‎ від міського голови. У нинішній міській раді більше «своїх»‎, тобто - співробітників виконкому, районних адміністрацій або комунальних підприємств, на кого мер має вплив, прямий чи опосередкований. Таких депутатів у минулому скликанні було лише 5, а зараз - 11, і більшість зосереджена у фракції «‎За Майбутнє»‎ (сім депутатів з дев’яти). Нагадаємо, Віталій Малецький очолив міський осередок «За майбутнє»‎ в серпні минулого року і балотувався від цієї партії на посаду мера.

Жодного співробітника мерії чи комунальних підприємств немає у фракції «‎Європейська солідарність»‎.

Представники крупних підприємств найбільше зосереджені в «‎Рідному місті»‎. Минуле скликання об’єднало в цій фракції депутатів з підприємств, що входять до групи Володимира Приходька і Володимира Матицина (за даними YouControl). Зараз у «Рідному місті»‎ ще є депутат В’ячеслав Яворський, який керує Кременчуцьким заводом технічного вуглецю (група родини Мирослава Балдіса, за даними YouControl).

Також серед депутатів є ФОПи, керівники і власники бізнесів.



Мер і його команда Шаповалова-Малецького

У 2019 році, під час виборів до Верховної Ради, на офіційному сайті міської ради опублікували більше 20 відео про досягнення «команди Шаповалова»‎, насправді ж йшлося про інфраструктурні об’єкти за бюджетні кошти.

Пізніше, у 2020-му році, на місцевих виборах аналогічні статті і відео подавали вже як досягнення «‎команди Малецького»‎.

На жаль, офіційних списків членів команд немає, тому можемо лише припускати, що наразі до команд входять депутати різних рівнів від партії «‎За Майбутнє»‎ - Полтавської обласної ради, Кременчуцької міської та районної рад. Зрозуміло, що очолюють неофіційні команди нардеп Юрій Шаповалов, член депутатської групи «‎Партія «‎За майбутнє»‎ у Верховній Раді, та Віталій Малецький, голова кременчуцького осередку партії «За майбутнє»‎ та одночасно міський голова Кременчука.

У минулому скликанні мер і його команда балотувалися від маловідомої партії «Поруч»‎ і мали у міськраді 7 мандатів. У нинішньому скликанні команда мера від партії «За майбутнє»‎ отримала 9 місць, 8 із депутатів цієї фракції - колишні члени партії «‎Поруч»‎, які стали «замайбутнівцями»‎.

У цілому, колишня фіолетова партія «‎Поруч»‎ не лише переформатувалася у фіолетово-зелене «‎За майбутнє»‎, а й значно розширила свій вплив. Раніше інтереси «‎команди Шаповалова-Малецького»‎ були зосереджені лише в Кременчуцькій міськраді. Зараз політична сила має широке представництво і в Полтавській обласній раді, і в Кременчуцькій районній раді. І, так само, як і в міській фракції «‎За майбутнє»‎, більшість депутатів районної фракції є чиновниками або співробітниками комунальних підприємств. У цьому легко переконатися, переглянувши списки фракції «За майбутнє»‎ у різних радах і місце роботи депутатів.

В обласній раді «команда Шаповалова-Малецького»‎ максимально використала свою квоту на представництво, серед 13 депутатів обласної фракції «За майбутнє»‎ 5 із Кременчука. Це аж троє нинішніх заступників мера Малецького: Ольга Усанова, Руслан Проценко та Іван Москалик. Іще двоє кременчужан - Максим Середа, начальник департаменту охорони здоров’я, та Олег Дядик, на час балотування був директором ТОВ «Міт Магнат»‎, а вже у 2021-му вказаний у керівному складі КП «‎Кременчукводоканал»‎ як заступник директора по зв’язках із громадськістю.

На початку літа цього року кременчуцькі депутати «За майбутнє»‎ усіх рівнів значно підвищили свою впізнаваність, через активні депутатські протести в Кременчуцькій райраді, коли депутатська більшість Кременчуцької районної ради вирішила висловити недовіру тодішньому голові, «‎замайбутнівцю»‎ Антону Самаркіну та обрати іншого голову. Конфлікт тривав кілька тижнів, одні депутати перешкоджали іншим проводити сесію. Під час політичного протистояння кременчуцькі депутати «За майбутнє»‎ усіх рівнів були активними пікетувальниками і мітингувальниками. Очевидно, справдився розрахунок керівництва «‎команди Шаповалова-Малецького»‎ на те, що депутатів можна легко мобілізувати і контролювати, якщо вони місцеві чиновники або співробітники комунальних підприємств.