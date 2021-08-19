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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві п'яний водій збив жінку, вона у лікарні

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 420

 

Вміст алкоголя в крові керманича становив 2,8 проміле (норма – 0,2)

19 серпня близько 13.20 години на вулиці Небесної Сотні у Полтаві 52-річний водій авто Toyota Corolla збив жінку. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавської області.

77-річну постраждалу з травмами ушпиталили до міської лікарні. А результат обстеження керманича на стан сп'яніння показав, що вміст алкоголя в крові становить 2,8 проміле (норма – 0,2).

На місці працювала слідчо-оперативна група Полтавського районного управління поліції та патрульна поліція, які встановлювали всі обставини події. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: пьяный водитель ДТП Полтава пешеход
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