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Завтра, 20 серпня, у Кременчуці відбудеться фестиваль фарб

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 394

 

Захід пройде у парку «Придніпровський»

20 серпня на території комунального закладу культури і відпочинку «Придніпровський» відбудеться розважальний захід «Фестиваль фарб».

Захід проходитиме з 18.00 до 20.00.

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Автор: Альона Душенко
Теги: фестиваль Приднепровский парк
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