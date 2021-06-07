Куди передавати показники газу, якщо обрав іншого постачальника — не «Кременчукгаз-трейдінг»?

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3 416 Коментарів: 3

Передавати показники, як і раніше, можна через сайт оператора мереж — ПрАТ «Кременчукгаз» або через фірму ВАС

Кременчужани вибирають постачальника газу на вільному ринку. У зв'язку з цим запитують: куди та як в такому випадку передавати показники газу? Якщо обрав іншого (не місцевого) постачальника: не «Кременчукгаз-трейдінг»?









Незалежно від того, якого постачальника ви виберете, за розподіл природного газу (тобто за показники) відповідає оператор мереж — ПрАТ «Кременчукгаз». Як пояснив керівник цього підприємства Богдан Оксененко, передати показники можна або в особистому кабінеті на сайті ПрАТ «Кременчукгаз» (з 1 по 5 число кожного місяця), через Viber бот.

Також передавати показники, як і раніше, можна через фірму ВАС (сервіс Єдина комунальна система), яка здійснює нарахування за компослуги. ПрАТ «Кременчукгаз» уклав угоди з цією фірмою.

Через систему ВАС передавати показники можна кількома способами:

у особистому кабінеті на сайті ЄКС ;

через бот у Viber (для цього слід зайти на сайт ekc.com.ua з мобільного пристрою і вибрати Viber);

через бот у Telegram (необхідно в рядку пошуку набрати @ekc_kremenchug_bot);

через голосове повідомлення за телефоном 70-03-57 (з 1 липня цей номер буде змінено на номер 79-43-57) або мобільним номером 067-000-13-57.

При цьому споживачам варто розуміти: рахунки виставлятиме постачальник газу. Постачальники (крім «Кременчукгаз-трейдінг») не укладали угоди з фірмою ВАС. Тож, якщо ви обрали іншу фірму, передавши показники чекайте рахунок у паперовій формі або реєструйтесь на сайті постачальника.