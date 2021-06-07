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Куди передавати показники газу, якщо обрав іншого постачальника — не «Кременчукгаз-трейдінг»?

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3 416 Коментарів: 3

 

Передавати показники, як і раніше, можна через сайт оператора мереж — ПрАТ «Кременчукгаз» або через фірму ВАС

Кременчужани вибирають постачальника газу на вільному ринку. У зв'язку з цим запитують: куди та як в такому випадку передавати показники газу? Якщо обрав іншого (не місцевого) постачальника: не «Кременчукгаз-трейдінг»?

 

Незалежно від того, якого постачальника ви виберете, за розподіл природного газу (тобто за показники) відповідає оператор мереж — ПрАТ «Кременчукгаз». Як пояснив керівник цього підприємства Богдан Оксененко, передати показники можна або в особистому кабінеті на сайті ПрАТ «Кременчукгаз» (з 1 по 5 число кожного місяця), через Viber бот.

 

Також передавати показники, як і раніше, можна через фірму ВАС (сервіс Єдина комунальна система), яка здійснює нарахування за компослуги. ПрАТ «Кременчукгаз» уклав угоди з цією фірмою.

Через систему ВАС передавати показники можна кількома способами:

  • у особистому кабінеті на сайті ЄКС;
  • через бот у Viber (для цього слід зайти на сайт ekc.com.ua  з мобільного пристрою і вибрати Viber);

 

  • через бот у Telegram (необхідно в рядку пошуку набрати @ekc_kremenchug_bot);
  • через голосове повідомлення за телефоном 70-03-57 (з 1 липня цей номер буде змінено на номер 79-43-57) або мобільним номером

    067-000-13-57.

При цьому споживачам варто розуміти: рахунки виставлятиме постачальник газу. Постачальники (крім «Кременчукгаз-трейдінг») не укладали угоди з фірмою ВАС. Тож, якщо ви обрали іншу фірму, передавши показники чекайте рахунок у паперовій формі або реєструйтесь на сайті постачальника.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: лічильник газ показники Кременчукгаз
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Коментарі: 3

1 185
hunter:
Сьогодні, 14:36

Вот бы еще "Кременчуг газ постачання" ввело личный кабинет,а то как в средневековье, то принесут квитанцию,то забудут.


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23
Meo:
Сьогодні, 14:45

Цитата: hunter

Вот бы еще "Кременчуг газ постачання" ввело личный кабинет,а то как в средневековье, то принесут квитанцию,то забудут.

Так есть же.

billing.kgaz.com.ua/auth (розподіл, здесь же можно узнать свое EIC, если потребуется)

my.kgaz-trading.com.ua/auth (газ)

my.kgp.com.ua/auth (это "кгаз-постачання" но он вроде уже ж не отвечает за сам газ, перевели всех на "трейдинг")


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Werty:
Сьогодні, 16:03

если бы оно еще работало, я вот не могу код получить, что то у них не сходится в номере лицевого счета и номере дома...

 

Увага! Рахунок не було додано - номер рахунку та номер будівлі не пройшли перевірку, спробуйте ще


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