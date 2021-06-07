Кременчуцькі пляжі готові до купального сезону

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Комунальне підприємство «Кременчук АКВА-СЕРВІС» підготувало пляжі до купального сезону, повідомила пресслужба мерії.

4 червня робоча група провела перевірку стану їх готовності та укомплектованість рятувальних постів, організацію на них постійного чергування рятувальниками, їх забезпечення рятувальними та медичними засобами.

Загалом міські пляжі та місця відпочинку на воді готові до прийому відпочиваючих.

Разом із тим управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міськради застерігає - вода помилок не прощає!

Перебуваючи на відпочинку, потрібно дотримуватися правил безпеки та правил поведінки:

купайтеся краще вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання. Температура води повинна бути не нижче +17–+19°С, у більш холодній воді перебувати небезпечно;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, при цьому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3–5-ти хвилин;

не доводьте себе до ознобу. При переохолодженні можуть виникнути судоми, зупинка дихання, втрата свідомості. Краще купатися кілька разів по 15–20 хвилин;

не заходьте і не пірнайте у воду після тривалого перебування на сонці. Периферійні судини сильно розширені для кращої тепловіддачі, і при охолодженні у воді настає різке рефлекторне скорочення м’язів, що призводить до зупинки дихання;

не заходьте у воду напідпитку, алкоголь блокує нормальну діяльність головного мозку;

якщо немає поблизу обладнаного пляжу, вибирайте безпечне для купання місце з поступовим ухилом та твердим і чистим дном, у воду заходьте обережно, ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не запливайте далеко, особливо за буї, тому що можна не розрахувати свої сили. Відчувши втому, не треба губитися, а прагнути якнайшвидше доплисти до берега. Навчіться «відпочивати» на воді. Для цього необхідно вміти плавати на спині. Перевернувшись на спину і підтримуючи себе на поверхні легкими рухами кінцівок, ви зможете відпочити;

якщо вас підхопило течією, не пробуйте боротися з нею. Треба пливти униз за течією, поступово, під невеличким кутом наближаючись до берега;

не губіться, навіть якщо ви потрапили у вир. Потрібно набрати побільше повітря в легені, зануритися глибше у воду і, зробивши сильний ривок у бік, виринути;

у водоймах із великою кількістю водоростей намагайтеся плисти по поверхні води, не чіпати рослини, не робити різких рухів;

купання дітей ні в якому разі не повинно проходити без нагляду дорослих, які вміють добре плавати. Вчитися плавати обов’язково потрібно під керівництвом інструктора або батьків;

не наближайтеся до суден, катерів і човнів, які пропливають повз вас;

Порушення цих правил залишається головною причиною загибелі людей на воді. Будьте дуже обережні під час відпочинку!