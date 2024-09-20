Двох жителів Черкащини засудили за незаконний рибний промисел на Полтавщині

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Їм призначили 2 роки обмеження волі з іспитовим строком на 1 рік та зобов’язали відшкодувати 835 тисячі гривень збитків

За незаконне зайняття рибним добувним промислом засуджено двох жителів Черкащини. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Глобинській окружній прокуратурі.

У березні цього року двоє жителів Черкаської області на річці Сула, на території Національного природного парку «Нижньосульський», в адміністративних межах Оболонської тергромади, 2 сітками загальною довжиною 70 м натягали окунів і щук.

Як наслідок, вони завдали територіальній громаді 835 тис. грн збитків.

Дії рибалок правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду).

Наразі вироком Семенівського районного суду обох чоловіків визнали винними у скоєнні кримінального правопорушення, їм призначили 2 роки обмеження волі зі звільненням від призначеного покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Окрім цього, суд задовольнив цивільний позов прокурора та зобов’язав рибалок відшкодувати завдані збитки на користь Оболонської сільської ради.

Нагадаємо, що нещодавно інспектори Полтавського рибоохоронного патруля на Кременчуччині виявили браконьєрів, які незаконно наловили близько 600 кг риби на понад 4 млн грн.