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Близько 600 кг риби та понад 4 млн грн збитків — результат браконьєрської риболовлі на Кременчуччині

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 203

Частину риби інспектори відпустили, іншу ж передали до рибоприймального пункту для подальшої реалізації

На минулому тижні інспектори Полтавського рибоохоронного патруля на Кременчуччині виявили браконьєрів, які незаконно наловили близько 600 кг риби на понад 4 млн грн. Про це інформують у пресслужбі установи.

У селі Самусіївка браконьєри сітками та якорями на човні незаконно наловили близько 165 кг риби на понад 1,2 млн грн збитків.

 

Також на Кам’янському водосховищі патрульні вилучили із води 9 сіток, в яких знаходилось 385 кг риби. Своїми діями браконьєри завдали державі збитків на понад 2,9 млн грн.

Крім того, в акваторії Кам’янського водосховища поблизу села Орлик інспектори Полтавського рибоохоронного патруля виявили  4 жиляні сітки, в які потрапило понад 30 кг риби. 

 

Частину риби інспектори випустили назад у водойму, усю ж іншу передали до рибоприймального пункту для подальшої реалізації.

Нагадаємо, на минулому тижні з Кременчуцького водосховища поліція вилучила ятери і браконьєрські сітки.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: браконьєри риба рибоохоронний патруль браконьєрство
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