На залізничній станції підлітка вразило струмом — поліція

Учора, 16 вересня, близько 16.25 на залізничній станції у Лубнах підлітка вдарило струмом. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Про подію до правоохоронців повідомили медики. За попередніми даними, потерпілий — 14-річний місцевий хлопець. Наразі він перебуває в лікарні.
Поліція встановлює усі причини та обставини події.
Нагадаємо, нещодавно на Глобинщині чоловіка вбило струмом.
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