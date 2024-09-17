На залізничній станції підлітка вразило струмом — поліція

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Учора, 16 вересня, близько 16.25 на залізничній станції у Лубнах підлітка вдарило струмом. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про подію до правоохоронців повідомили медики. За попередніми даними, потерпілий — 14-річний місцевий хлопець. Наразі він перебуває в лікарні.

Поліція встановлює усі причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Глобинщині чоловіка вбило струмом.