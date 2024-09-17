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Фотофакт: на вулиці Героїв Маріуполя облаштовують тротуарну доріжку

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 218

Роботи мають виконати до 30 листопада

17 вересня на вулиці Героїв Маріуполя, неподалік зупинки громадського транспорту «вул. Миру», триває ремонт пішохідної частини дороги. На місці робіт, окрім підрядника, також були й працівники комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління». 

Відомо, що також там мінятимуть бордюри. Додамо, що вартість ремонту складає майже 1,2 мільйона гривень. Роботи мають виконати до 30 листопада. Угоду комунальне підприємство укладало напряму з підрядником без використання електронної системи.

За даними Clarity Project, виконавець робіт, підприємець Артур Карапетян має 6 договорів, усі неконкурентні, на загальну суму понад 2 млн гривень, найбільше — з управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради (3 договори на загальну суму понад 400 тис. грн). Найбільш коштовний договір — з ШРБУ щодо ремонту тротуарів — понад 1,2 млн гривень.

Як ФОП Артур Карапетян зареєструвався у 2018 році.

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Автор: Телеграф
Теги: тротуари ремонт ремонт доріг
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