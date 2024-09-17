Фотофакт: на вулиці Героїв Маріуполя облаштовують тротуарну доріжку

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17 вересня на вулиці Героїв Маріуполя, неподалік зупинки громадського транспорту «вул. Миру», триває ремонт пішохідної частини дороги. На місці робіт, окрім підрядника, також були й працівники комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління».

Відомо, що також там мінятимуть бордюри. Додамо, що вартість ремонту складає майже 1,2 мільйона гривень. Роботи мають виконати до 30 листопада. Угоду комунальне підприємство укладало напряму з підрядником без використання електронної системи.

За даними Clarity Project, виконавець робіт, підприємець Артур Карапетян має 6 договорів, усі неконкурентні, на загальну суму понад 2 млн гривень, найбільше — з управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради (3 договори на загальну суму понад 400 тис. грн). Найбільш коштовний договір — з ШРБУ щодо ремонту тротуарів — понад 1,2 млн гривень.

Як ФОП Артур Карапетян зареєструвався у 2018 році.