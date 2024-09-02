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У Кременчуці ремонтуватимуть тротуари за понад 1,2 млн гривень: влада знайшла підрядника

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 330

Угоду комунальне підприємство укладало напряму з підрядником без використання електронної системи

Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» замовило ремонт тротуарів на вулиці Героїв Маріуполя на ділянці між будівлями № 89 та № 79а та на проспекті Свободи, 144. Роботи виконуватиме підприємець Карапетян Артур Ліанікович за 1 млн 294 тис. грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Угоду комунальне підприємство укладало напряму з підрядником без використання електронної системи. Це пов’язано з тим, що раніше ШРБУ вже оголошувало аукціон, втім його скасували через відсутність пропозицій. Відомо, що вартість робіт знизилась — з 1 млн 347 тис. грн до 1 млн 294 тис. грн. Термін завершення ремонту не змінився — підрядник має його виконати до 30 листопада. 

Що відомо про ФОП Карапетяна А. Л.

За даними Clarity Project, Артур Карапетян має 6 договорів, усі неконкурентні, на загальну суму понад 2 млн гривень, найбільше — з управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради (3 договори на загальну суму понад 400 тис. грн). Найбільш коштовний договір — з ШРБУ щодо ремонту тротуарів — понад 1,2 млн гривень.

Як ФОП Артур Карапетян зареєструвався у 2018 році.

Нагадаємо, засновника компанії, що ремонтує дороги у Полтаві, БЕБ виявило у реєстрі корупціонерів.

 
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Автор: Телеграф
Теги: тротуари
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