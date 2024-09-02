У лікарні планового лікування за 2 роки не обладнали стерилізаційну: що говорить влада

За словами очільника департаменту охорони здоров’я Максима Середи, проєкт реконструкції не надали через «перезавантаженість» проєктанта Бориса Погасія
Станом на 29 серпня 2024 року у кременчуцькій лікарні планового лікування не обладнали паровий форвакуумний стерилізатор. Відомо, що пристрій в лікарні з’явився 2 роки тому. Про це повідомив депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко.
Зауваження депутата подіяли. У лікарні планового лікування нарешті обладнають стерилізаційну
Стерилізатор лікарня отримала у вересні 2022 року від благодійників, розповів депутат. Вартість обладнання на той час складала 1,3 млн грн.
Як вказано у системі електронних закупівель Prozorro, з 2023 по 2024 роки лікарня двічі укладала договір на виготовлення проекто-кошторисної документації з приватним підприємством «Кремінбуд», яким керує Борис Погасій. Відомо, що останній договір на майже 100 тисяч гривень продовжили до 31 липня 2024 року.
За словами очільника департаменту охорони здоров’я Максима Середи, проєкт реконструкції не надали через «перезавантаженість» проєктанта Бориса Погасія. Про це він розповів на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 2 вересня
Чиновник додав, що з бюджету виділялось 200 тисяч гривень на проєктування поточного ремонту. Втім цих робіт буде недостатньо, щоб запустити пристрій.
За даними Clarity Project, Борис Погасій щонайменше має три однойменні підприємства і фірми, що займаються будівництвом — це ПП «Кремінбуд» і дві ТОВ «Ремонтно-будівельна фірма «Креміньбуд».
Приватне підприємство «Кремінбуд» зареєстроване у 2010 році, за цей час взяло участь у 126 закупівлях. ПП має 97 підписаних договорів, у більшості — з кременчуцькими комунальними установами на загальну суму понад 87 млн гривень. Більшість з тих закупівель, у яких брало участь підприємство, має неконкурентний тип — тобто замовник напряму підписував договір з підрядником.
Найбільше за сумою угод підприємство має з Кременчуцьким міським управлінням капітального будівництва — це понад 37 млн гривень. Усі вони стосувались реконструкції краєзнавчого музею Кременчука.
Крім того, ПП «Кремінбуд» фігурувало у кримінальних провадженнях. Зокрема, слідчі встановили, що посадові особи підприємства використовували утриманців однієї з полтавських псевдо громадських організацій, що мала допомагати людям, які не мають постійного місця проживання. Люди, що незаконно утримувались організацією, зокрема, брали участь в облаштуванні укриття у Центрі соціально-психологічної реабілітації.
Фірму «Креміньбуд» зареєстрували у 2014 році, вона брала участь у 94 закупівлях. Фірма має 89 підписаних договорів на загальну суму понад 15 млн гривень. Майже усі закупівлі, у яких брала участь «Креміньбуд», мають неконкурентний тип.
Найбільше за сумою угод фірма має з лікарнею інтенсивного лікування «Кременчуцька» — це понад 5 млн гривень та з гімназією № 23 — майже 2 млн гривень. У школі «Креміньбуд» опікувалось двома укриттями.
Ще одна ТОВ-ка «Креміньбуд» має лише один контракт — підрядник ремонтував туалети у Центрі соціально-психологічної реабілітації. Ціна робіт склала майже 200 тисяч гривень.
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