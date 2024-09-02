Завтра у Кременчуці попрощаються із полеглим військовослужбовцем Юрієм Малюгіним

Завтра, 3 вересня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого військового Юрія Малюгіна. Про це інформує Департамент соціального захисту населення Кременчука.
Загинув Юрій 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання з захисту територіальної цілісності України поблизу села Роботине на Запоріжжі.
У військовослужбовця лишилися мати та син.
Прощання та поховання Юрія Малюгіна відбудеться завтра, 3 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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