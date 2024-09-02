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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують зниклого безвісти Геннадія Кальянова

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 200

 

Востаннє чоловіка бачили у середу, 28 серпня, — він залилив один із медзакладів Полтави

На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 38-річного Геннадія Кальянова. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, Геннадій — мешканець Карлівської громади. Відомо, що чоловік лікувався в одному із медзакладів Полтави. У середу, 28 серпня, він медзаклад залишив і більше його ніхто не бачив.

Прикмети зниклого: зріст близько 175 см, середньої статури, коротко стрижений та має бороду.

Особливі прикмети: чоловік має татуювання на передпліччі лівої руки у вигляді химери.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклого, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 095-510-23-48; 095-931-46-34; 099-339-45-71 або 102.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція розшукує підозрюваного у злочині Костянтина Кошляка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: розшук зниклий безвісти
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