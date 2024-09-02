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У Полтаві взяли від варту 22-річного чоловіка, якого підозрюють у знущаннях над 12-річним хлопцем (додано відео)

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 234

 

Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 31 жовтня

Сьогодні, 2 вересня, в Октябрському районному суді міста Полтави взяли під варту 22-річного чоловіка, якого підозрюють у знущаннях над 12-річним хлопцем, що сталося у середині червня у Котельві. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного із приміщення суду.

 

Саме судове засідання відбувалося у закритому режимі — про це клопотали представниця Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та захисниця підозрюваного. Крім того, адвокатка заборонила показувати обличчя свого підзахисного.

Підозрюваний — 22-річний мешканець Котелевської громади. Його підозрюють у вчиненні сексуального насильства (ч.4 ст. 153 Кримінального кодексу України) та у втягненні неповнолітніх та малолітніх у протиправну діяльність (ч.2 ст. 304 Кримінального кодексу України).

Суддя Октябрського райсуду Алла Чуванова

Суддя Октябрського райсуду у Полтаві Алла Чуванова призначила чоловікові тримання під вартою без права внесення застави до 31 жовтня.

Що передувало

У червні в селищі Котельва на Полтавщині троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця. Сексуальне насилля зняли на відео, яке розповсюдили серед знайомих. Згодом стало відомо, що матерів кривдників оштрафували «за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» на 850 та 1150 гривень.

31 серпня, за цим фактом слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження та почав досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Згодом на подію зреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який висловив обурення бездіяльністю поліції Полтавщини у справі щодо побиття та зґвалтування малолітнього. Він запитав у правоохоронців: «З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?».

1 вересня в інцидент, який набув суспільного розголосу, втрутився Офіс генпрокурора — 4 поліцейських відсторонили від виконання службових обовʼязків.

2 вересня поліція повідомила, що встановила всіх причетних до знущання осіб і повідомила про підозру 15-річному юнакові.

Також правоохоронці встановили, що до знущань над малолітнім причетний і 22-річний мешканець Котелевської громади — правоохоронці повідомили йому про підозру. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини/Суспільне.Полтава Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: Котельва знущання згвалтування малолітній суд
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