Поліція Полтавщини розслідує кримінальне провадження за фактом згвалтування малолітного хлопця

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 442

Винним у знущанні над малолітнім загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

Про знущання над дитиною поліції повідомили мешканці Котелевської громади Полтавського району. Також у місцевих пабліках виявлено оприлюднене відео зі сценою насильства, на якому група осіб, серед яких неповнолітні, вчиняє протиправні дії стосовно малолітнього хлопця.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське райуправління поліції.

— Поліція встановила місце вчинення правопорушення та осіб, причетних до нього. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо притягнення до юридичної відповідальності причетних до злочину, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Котельві троє підлітків зґвалтували малолітнього хлопця.