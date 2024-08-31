Поліція Полтавщини розслідує кримінальне провадження за фактом згвалтування малолітного хлопця

Про знущання над дитиною поліції повідомили мешканці Котелевської громади Полтавського району. Також у місцевих пабліках виявлено оприлюднене відео зі сценою насильства, на якому група осіб, серед яких неповнолітні, вчиняє протиправні дії стосовно малолітнього хлопця.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське райуправління поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Котельві троє підлітків зґвалтували малолітнього хлопця.
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