На Миргородщині чоловік вдарив ножем поліцейського, який прибув на виклик через сварку

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Чоловіка затримали за вчинення злочину, а за фактом спричинення тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання ним службових обов’язків відкрили кримінальне провадження

В одному з населених пунктів Миргородської громади 30-го серпня близько 7.00 56-річний чоловік вчиняв сварку з 87-річною знайомою в її помешканні та відмовлявся покинути її домоволодіння. Екіпаж групи реагування патрульної поліції, який прибув на виклик, намагався врегулювати конфлікт, однак чоловік відмовився виконувати законні вимоги поліцейських та раптово завдав ножових поранень 22-річному патрульному, якого ушпиталили до медичного закладу Миргорода.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

Працівники поліції затримали нападника та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального Кодексу України.

Слідчими поліції скеровано до місцевого суду клопотання про обрання правопорушникові запобіжного заходу – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, нещодавно у селі Іванівка Кременчуцького району місцевий чоловік посварився з односельцем та вдарив його ножем у живіт.