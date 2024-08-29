На Кременчуччині чоловік посварився з односельцем та поранив його ножем

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Підозрюваному загрожує від 5 до 8 років ув'язнення

У селі Іванівка Кременчуцького району місцевий чоловік посварився з односельцем та вдарив його ножем у живіт. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася на минулому тижні. Про ножове поранення 56-річного односельця до поліції повідомили місцеві мешканці.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили особу підозрюваного та виявили, що причиною ножового поранення став конфлікт між чоловіками.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України) та вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. Йому може загрожувати ув’язнення терміном від 5 до 8 років.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві затримали чоловіка — його підозрюють у вбивстві жінки з револьвера.