У Полтаві затримали підозрюваного в убивстві — застрелив жінку з револьвера

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 1

Чоловік раніше вже скоював аналогічний злочин, а тому досудове розслідування проводиться статтею ККУ «Умисне вбивство особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство»

18 серпня близько 23.30 в Шевченківському районі Полтави між 59-річним полтавцем та 36-річною місцевою мешканкою виникла сварка, під час якої чоловік вистрелив у жінку з револьвера. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Причетного до вбивства фігуранта затримали. Йому вже повідомили про підозру та обрали тримання під вартою строком 60 діб, без права внесення застави як запобіжний захід. Також встановлено, що чоловік раніше вже мав проблеми із законом за вчинення аналогічного злочину, — зазначив начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за п. 13 ч. 2 статті 115 (Умисне вбивство особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині затримали мешканця Дніпропетровщини, який підірвав гранату, намагаючись вбити жінку та дитину.