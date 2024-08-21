В Кременчуці презентували альманах української й польської поезії

Напередодні Дня поезії, який відзначається 21 серпня, в затишній залі філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація альманаху української й польської поезії.

Поети Кременчука, Бидгощі й Черкас об’єдналися й випустили спільну збірку творів.

Ідея про підготовку і видання поетичної збірки українських і польських поетів належить відомому польському журналісту, поету, видавцю, перекладачу пану Стефану Пастушевські. З українського боку створення альманаху курував член Спілки журналістів України, поет і публіцист Андрій Мельник.

Всього у світ вийшло 300 примірників, 100 з яких приїхали до Кременчука.

В альманаху представлені вірші кременчуцьких авторів Тетяни Булат, Наталії Лікаренко, Валентини Рак, Володимира Шестакова, Наталії Маєвської, Бориса Кулика та інших.

Кожен вірш українського автора надрукований з перекладом на польську мову, а вірші польських авторів — з перекладом на українську.

На урочистому заході були присутні почесні гості Андрій Мельник й Стефан Пастушевські, автори, кременчуцькі поціновувачі поезії.

Пан Андрій й пан Стефан привітали присутніх, розповідали про створення збірки, після чого автори прочитали свої вірші, кожен з яких звучав двома мовами.

Авторів проєкт і поетів привітали начальник управління культури й туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Ірина Вологодська, заступник директора Інституту розвитку Кременчука Володимир Петров, директорка міської публічної бібліотеки Тетяна Майдак та інші.

Презентація видання пройшла в теплому форматі вечора сучасної поезії.

Польський гість звернувся до учасників зустрічі з проханням — зібрати бібліотеку української літератури для українців Бидгощі. Всі, хто бажає взяти участь в формуванні бібліотеки, можуть звертатися до бібліотеки на Соборній.

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