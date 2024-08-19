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Кременчук, Культура

Філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки присвоїли ім’я Павла Житецького

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 36

У назві бібліотеки увічнено ім’я видатного мовознавця

За ініціативи Полтавського офісу Українського інституту національної пам’яті й кременчуцького молодіжного діяча, волонтера Артема Ряси рішенням сесії міськради філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки присвоєно ім’я Павла Житецького.

Пошанування Павла Житецького — видатного уродженця Кременчука, одного з основоположників українського мовознавства і першого історика української мови у наддніпрянському місті триває. Вулиця на його честь у Кременчуці вже є давно. І от іменем патріарха українофільства названо бібліотеку-філію. Це другий крок на шляху увічнення пам’яті видатного борця за українську мову.

«Дякую депутатам міськради за реалізацію пропозицій УІНП та громадськості. Поки що у місті немає не те що пам’ятника, а навіть скромної меморіальної дошки. Як на мене, це має бути вже третій вагомий крок з пошанування мовознавця», — прокоментував рішення депутатів представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

Павло Житецький народився у Кременчуці. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету, викладав у Колегії Павла Галагана. Досліджував історичну фонетику української мови, автор нарису про звукову історію нашої мови. Автор близько 30 ґрунтовних праць з історії української мови, літератури й фольклору. Зробив величезний внесок у розробку принципів і критеріїв українського правопису. Обґрунтував концепцію безперервного розвитку українського народу, його мови й культури з часів древньої Київської держави Русь.

Помер 18 березня 1911-го у Києві.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Бібілотека Філія № 2
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