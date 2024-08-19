В Україні кількість заброньованих від мобілізації наближається до мільйона — дані Міноборони

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 320 Коментарів: 1

В Україні кількість заброньованих від мобілізації вже досягла 930 тисяч і протягом тижня цей показник може перевищити 1 мільйон осіб. Про це сьогодні, 19 серпня, під час круглого столу «Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств» заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, повідомляє Forbes Ukraine.

Він зазначив, що на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований — це ще не боєць і він ним стане через 3-6 місяців.

Іван Гаврилюк підкреслив, що нормальна побудова захисту держави передбачає, щоб одні воювали, а інші працювали на оборону.

На думку заступника міністра оборони, економіка повинна бути переведена на військові рейки, проте на цей момент лише кілька підприємств в Україні працюють у три зміни. При цьому він зазначив, що підтримка від міжнародних партнерів залишається на нинішньому рівні й не буде збільшуватися.

Крім того, Гаврилюк звернув увагу, що Росія продовжує збільшувати свою присутність на окупованих територіях України. Якщо на початку року угруповання країни-агресора складало 440 000 осіб, то зараз це число зросло до близько 600 000, а до кінця року очікується зростання до 800 000 осіб.

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Відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Порядок бронювання під час дії воєнного стану визначає, що кількість військовозобовʼязаних, які підлягають бронюванню, має становити до 50% від кількості військовозобовʼязаних підприємства, установи та організації.

Отримати бронь наразі можуть лише працівники критично важливих для економіки підприємств. Для цього компаніям потрібно відповідати трьом із семи критеріїв, що прописані в постанові Кабміну № 76:

Критерії критично важливих для економіки підприємств:

загальна сума сплачених податків перевищує еквівалент 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади;

відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір середньої зарплати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої зарплати у регіоні за IV квартал 2021 р.;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

Забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових підприємств, компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а також підприємства, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд або реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги.

Зазначимо, що відтепер великі інтернет-провайдери та мобільні оператори також зможуть забронювати всіх працівників.

А 17 липня на порталі «Дія» запрацював сервіс електронного бронювання.