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Кременчук, Допомога військовим

Кременчуцькі волонтери виготовили покращені прилади для видалення уламків та «Буцефал» — для кісткової екстракції

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 90

 

Магнітні екстрактори, виготовлені кременчуцькими волонтерами, масово використовують як на фронті, так і у військових та цивільних медичних закладах по всій Україні. Їх передають медикам безоплатно

Для допомоги військовим кременчуцькі волонтери не лише плетуть сітки, ремонтують автівки, зварюють буржуйки та причепи, а й масово виготовляють медичні прилади, які рятують життя та здоров’я поранених захисників України. Вже два роки ними користуються десятки військових та цивільних медичних закладів майже всіх областей України.

«Волонтерський штаб оборони Кременчука» загалом передав медикам понад 1000 приладів, за допомогою яких щодня проводяться операції з вилучення уламків. 

А нещодавно керівник «Волонтерського штабу оборони Кременчука» Олег Биков повідомив, що його фахівці випустили покращений екстрактор для видалення уламків — «Едельвейс №52» та зовсім новий, дуже потужний прилад для кісткової екстракції — «Буцефал».

 

Відео, де Олег Биков демонструє можливості цих екстракторів, дійсно вражають. Силою магнітів маленького приладу він підіймає у повітря кількакілограмові великий молоток, ковадло та металевий бур.

— Покращені екстрактори для видалення уламків — «Едельвейс N52» та новий, потужний для кісткової екстракції — «Буцефал» вже в наявності! Ми передаємо наші вироби медикам безкоштовно, — заявив Олег Биков.

Телефон для медиків: 0679716006

Керівник волонтерського штабу наголошує, що потрібна максимальна популяризація цих приладів, щоб про них дізналися усі медики. На меті волонтерів — забезпечити магнітними екстракторами кожну лікарню та кожного військового чи цивільного хірурга.

 


ПО ТЕМІ:

Made in Kremenchuk: медичні прилади, виготовлені кременчуцькими волонтерами, рятують життя бійців

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Автор: Віктор Крук
Теги: волонтери Кременчук магніт поранені операції лікарі
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