Кременчуцькі волонтери виготовили покращені прилади для видалення уламків та «Буцефал» — для кісткової екстракції

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 90

Магнітні екстрактори, виготовлені кременчуцькими волонтерами, масово використовують як на фронті, так і у військових та цивільних медичних закладах по всій Україні. Їх передають медикам безоплатно

Для допомоги військовим кременчуцькі волонтери не лише плетуть сітки, ремонтують автівки, зварюють буржуйки та причепи, а й масово виготовляють медичні прилади, які рятують життя та здоров’я поранених захисників України. Вже два роки ними користуються десятки військових та цивільних медичних закладів майже всіх областей України.

«Волонтерський штаб оборони Кременчука» загалом передав медикам понад 1000 приладів, за допомогою яких щодня проводяться операції з вилучення уламків.

А нещодавно керівник «Волонтерського штабу оборони Кременчука» Олег Биков повідомив, що його фахівці випустили покращений екстрактор для видалення уламків — «Едельвейс №52» та зовсім новий, дуже потужний прилад для кісткової екстракції — «Буцефал».

Відео, де Олег Биков демонструє можливості цих екстракторів, дійсно вражають. Силою магнітів маленького приладу він підіймає у повітря кількакілограмові великий молоток, ковадло та металевий бур.