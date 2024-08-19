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Померла кременчуцька краєзнавиця Лідія Шаткова

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 148

З 2015 року Лідія Шаткова збирала дані про воїнів-кременчужан, які загинули під час антитерористичної операції у східній частині України

Померла співавторка «Книга пам’яті» та «Літопис Великої Вітчизняної війни» «Живи, Пам’ять!», краєзнавиця Лідія Шаткова. Про це повідомили на facebook-сторінці Кременчуцької міської публічної бібліотеки 19 серпня. 

Наприкінці 80-х років Лідія Шаткова разом зі своїм чоловіком Юрієм Шатковим збирали та обробляли інформацію про жителів Кременчука, які загинули під час Другої світової війни, а також про воїнів, які віддали життя за місто, розповіли у бібліотеці. 

— Результатом їхньої праці стала 32-томна «Книга пам’яті» з іменами загиблих кременчужан та 6-томний «Літопис Великої Вітчизняної війни» «Живи, Пам’ять!». У різні роки один за одним виходили книги про боротьбу і подвиг наших земляків. 

У 2004 році життя Юрія Пантелеймоновича обірвалося, але його справу самовіддано продовжила дружина. Потім була робота над книгою про форсування Дніпра в районі Кременчука у 1943 році, — йдеться у повідомленні. 

З 2015 року Лідія Шаткова збирала дані про воїнів-кременчужан, які загинули під час антитерористичної операції у східній частині України. 

Нагадаємо, 19 серпня у Кременчуці попрощались з краєзнавцем Євгеном Бергером. 

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Автор: Телеграф
Теги: краєзнавство смерть некролог
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