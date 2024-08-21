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Кременчук, Воїни світла, Війна

Стала відома дата прощання з військовим з Кременчука Артемом Скирдою

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 568

 

Захисник України тривалий час вважався безвісти зниклим

Чин поховання солдата 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Скирди Артема Олександровича відбудеться 23 серпня. Артем загинув 25 січня 2023 року на Вугледарському напрямку. У військового залишилася матір та сестра. 

Його останніми словами було «Слава Україні!». Загинув військовий з Кременчука Артем Скирда, який вважався безвісти зниклим

Початок прощання об 11.00 у міському Палаці культури. 

О 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі, далі колона вирушить до Свіштовського кладовища, де поховають військового у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна Артема Скирди. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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