Стала відома дата прощання з військовим з Кременчука Артемом Скирдою

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 568

Чин поховання солдата 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Скирди Артема Олександровича відбудеться 23 серпня. Артем загинув 25 січня 2023 року на Вугледарському напрямку. У військового залишилася матір та сестра.

Початок прощання об 11.00 у міському Палаці культури.

О 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі, далі колона вирушить до Свіштовського кладовища, де поховають військового у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна Артема Скирди.