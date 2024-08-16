«Його останніми словами було «Слава Україні!». Загинув військовий з Кременчука Артем Скирда, який вважався безвісти зниклим

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 2 648

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Артем Скирда. Захисник України тривалий час вважався безвісти зниклим й рідні до останнього вірили в диво. Проте експертиза ДНК підтвердила загибель військовослужбовця, який поліг 25 січня 2023 року на Вугледарському напрямку.

— Я готова була б ще мільйон разів пройти всі кола пекла пошуку, читань актів, спростувань абсурдних версій, здач ДНК, опізнань і т. д. тільки б знову побачити як ти заходиш додому. Але, на жаль, дива не сталося. Артема більше немає. Він загинув 25 січня 2023 року, захищаючи Вугледар у складі 72 бригади імені Чорних Запорожців. Його останніми словами, судячи з розслідування, були слова:«Слава Україні!». Шкода, що слава ця будується смертями найкращих і найвідповідальніших. Я поки що не знаю як це жити у світі, де немає Тьомика, де немає надії.

Хочеться вірити, що десь там існує паралельний світ, де ми разом сидимо вдома у нас на качелі, п'ємо пиво й обговорюємо все на світі, але найбільше — історію України, — написала сестра Артема Світлана Скирда.

Про чин поховання повідомимо додатково.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює співчуття рідним та близьким Артема Скирди.