Марафон довжиною – війна: кременчужани біжать марафон, який ніхто не хоче бігти

Кременчужани біжать марафон, який ніхто не хоче бігти. Військові, волонтери, спортсмени та небайдужі кременчужани долучилися до марафону, щоб нагадати, що в Україні 7 рік йде війна. Російсько-українська війна, як своєрідний марафон в боротьбі за незалежність – українці не хотіли війни, але були змушені взяти зброю до рук/закупівлю амуніції/плести маскувальні сітки, щоб відстояти свою країну.
- Минуло 7 років, як Росія окупувала Крим і розпочала війну на сході України. Фактично окуповано територію двох областей.
Півтора мільйона українців стали переселенцями та вимушено покинули свої домівки. Саме тому Нова пошта вирішила заснувати власний нью-йоркський марафон - у маленькому селищі Нью-Йорк Донецької області за кілометр від лінії фронту. Мета забігу - нагадати про війну в Україні», - йдеться на сайті організаторів.
Цього року невеличкому селищу на Донеччині повернули історичну назву - Нью-Йорк. Він розташований за кілометр від лінії фронту.
У день знаменитого Нью-йоркського марафону в Україні вирішили провести свій Нью-йоркський марафон. Це «Марафон, який ніхто не хоче бігти», але українці долають його щодня, хоча бігти без підтримки дуже важко.
У Кременчуці до забігу долучилися військові та волонтери:
Марина Матвієць - зв'язківець у 107 Кременчуцькій реактивній артилерійській бригаді. Дівчина активно займається спортом й цього разу пробігла кілька дистанцій, одну з яких присвятила загиблому на передовій військовому.
Артем Скирда на початку війни був медиком 8-ї окремої санітарно-автомобільної роти. Свого часу проїжджав селище, якому згодом повернули історичну назву Нью-Йорк.
Волонтер Роман Бутрімов з перших днів російсько-української війни допомагав військовим. Зараз спортсмен долучився, щоб нагадати про те, що в Україні триває війна.
До забігу долучилися й бігуни, які бігли марафон самостійно або групою.
Усі бажаючі можуть долучитися до «Марафону, який ніхто не хоче бігти». Для цього необхідно пробігти будь-яку дистанцію у будь-який час та позначити @marathonnoonewantstorun.