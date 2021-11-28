Марафон довжиною – війна: кременчужани біжать марафон, який ніхто не хоче бігти

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 222

Кременчужани біжать марафон, який ніхто не хоче бігти. Військові, волонтери, спортсмени та небайдужі кременчужани долучилися до марафону, щоб нагадати, що в Україні 7 рік йде війна. Російсько-українська війна, як своєрідний марафон в боротьбі за незалежність – українці не хотіли війни, але були змушені взяти зброю до рук/закупівлю амуніції/плести маскувальні сітки, щоб відстояти свою країну.

- Минуло 7 років, як Росія окупувала Крим і розпочала війну на сході України. Фактично окуповано територію двох областей. Півтора мільйона українців стали переселенцями та вимушено покинули свої домівки. Саме тому Нова пошта вирішила заснувати власний нью-йоркський марафон - у маленькому селищі Нью-Йорк Донецької області за кілометр від лінії фронту. Мета забігу - нагадати про війну в Україні», - йдеться на сайті організаторів.

Цього року невеличкому селищу на Донеччині повернули історичну назву - Нью-Йорк. Він розташований за кілометр від лінії фронту.

У день знаменитого Нью-йоркського марафону в Україні вирішили провести свій Нью-йоркський марафон. Це «Марафон, який ніхто не хоче бігти», але українці долають його щодня, хоча бігти без підтримки дуже важко.

У Кременчуці до забігу долучилися військові та волонтери:

Марина Матвієць - зв'язківець у 107 Кременчуцькій реактивній артилерійській бригаді. Дівчина активно займається спортом й цього разу пробігла кілька дистанцій, одну з яких присвятила загиблому на передовій військовому.

Артем Скирда на початку війни був медиком 8-ї окремої санітарно-автомобільної роти. Свого часу проїжджав селище, якому згодом повернули історичну назву Нью-Йорк.

- Хочу подякувати і виразити повагу усім воїнам Збройних Сил України! Поки є ви! Є усі ми тут в тилу! Слава Україні! Героям Слава! – написав Артем на своїй сторінці в фейсбуці.

Волонтер Роман Бутрімов з перших днів російсько-української війни допомагав військовим. Зараз спортсмен долучився, щоб нагадати про те, що в Україні триває війна.

- Я дякую своїм друзям та знайомим, що вже пробігли свій Нью-Йоркський марафон. Участь безкоштовна та наша підтримка Безцінна!,- поділився на своїй сторінці в інстаграм Роман Бутрімов.

До забігу долучилися й бігуни, які бігли марафон самостійно або групою.

- Хочу, щоб війна закінчилася, щоб усі, хто на фронті цілими повернулися додому. Щоб Донецька та Луганська області знову ожили та наповнились духом України, - написала Ірина Афоніна.

Ви знали, що внаслідок російсько-української війни (2014-....):

1 500 000 внутрішньо переміщених осіб

3 400 000 людей на сході України потребують безперервної гуманітарної допомоги

44 000 загиблих і поранених

43 744 км кв. - площа усіх окупованих Росією територій України, що приблизно дорівнює двом площам штату Нью-Джерсі

19 022 тонни гуманітарної допомоги відправлено «Гуманітарною поштою України» для українських військовослужбовців, переселенців і жителів постраждалих міст на сході України

Усі бажаючі можуть долучитися до «Марафону, який ніхто не хоче бігти». Для цього необхідно пробігти будь-яку дистанцію у будь-який час та позначити @marathonnoonewantstorun.