ОСББ Горішніх Плавнів завершили реалізацію проєктів в рамках міської програми підтримки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 138 Партнерський проєкт

У 2024 році продовжує діяти Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської громади на 2023-2026 роки

Два об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) завершили реалізацію проєктів у рамках міської програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків. А ще в одному — планують завершити аналогічні роботи у вересні. Ініціативи реалізуються на умовах співфінансування з місцевого бюджету та власних коштів учасників ОСББ.

У 2024 році продовжує діяти Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської громади на 2023-2026 роки.

У поточному році для фінансування заходів із капітального ремонту житлових будинків із бюджету громади виділено 1 млн грн. Про це розповів головний спеціаліст сектору утримання будинків і прибудинкових територій департаменту ЖКГ Алім Зінчук. До відповідної програми, зазначив він, вже долучилися три об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Серед них — ОСББ «Добровольського, 77» під керівництвом Віктора Іванова. Наприкінці липня об’єднання виконало капітальний ремонт ліфтів у першому та третьому під’їздах. Фінансування ремонтних робіт здійснювалося на умовах 70/30. З місцевого бюджету об’єднання отримало 181 тис. грн — тобто 70%. Вклад мешканців будинку склав 77 тис. грн — тобто 30%. Алім Зінчук також повідомив, що в будинку No 20 по вул. Миру, в якому діє ОСББ «МЖК-2» під головуванням Василя Шевченка, на початку липня завершено капітальний ремонт покрівлі першого під’їзду. Загальна вартість передбачених проєктом робіт сягає 204 тис. грн. Кошти виділені на умовах співфінансування 70/30.

З бюджету територіальної громади об’єднання отримало 143 тис. грн. Мешканці будинку зібрали 61 тис. грн. ОСББ «Мрія» під керівництвом Світлани Третьяк виконує капітальний ремонт вимощення навколо будинку No 29 по вул. Добровольського. Загальна вартість робіт складає 128 тис. грн. Кошти виділені на умовах співфінансування 50/50. 64 тис. грн спрямували з бюджету громади, таку ж суму внесли жителі будинку. Роботи заплановано завершити у вересні.