У чемпіонаті Полтавщину представлятимуть дві футбольні команди, у Кубку — чотири

В аматорському футболі України не обійдеться без вихованців кременчуцького футболу
Цієї суботи, 17 серпня, в Україні стартує чемпіонат з футболу серед аматорських команд. Полтавщину в цьому турнірі представлятимуть дві команди — «Олімпія» із Савинець та «Стандарт» із Нових Санжар.
А от вершину любительського Кубка України, перші матчі якого відбудуться 4 та 11 вересня, спробують штурмувати одразу чотири команди — до тих же «Олімпії» та «Стандарта» долучаться «Колос» із Великих Сорочинець та «Рокита» з Рокити.
Загалом участь у чемпіонаті візьмуть участь 20 команд України, у Кубку — 22.
«Стандарт» із Нових Санжар перший тур чемпіонату пропускає, а савинцівська «Олімпія» у суботу, 17 серпня, перший матч проведене на своєму полі. Матч із лозовським «Авангардом» розпочнеться о 14.00 на стадіон «Старт» у Миргороді.
У аматорському футболі України не обійдеться без вихованців кременчуцького футболу. Зокрема, у «Олімпії» нині грають Юрій Павлик, Ігор Кошман. Не можна не згадати про Богдана Бичкова. Цей футболіст з Кропивницького, але найбільше матчів у своїй кар’єрі професійного футболіста 25-річний Бичков — 129 — провів саме у «Кремені».
Це ж стосується і легендарного для Кременчука Андрія Олійника. Уродженець Білої Церкви 38-річний воротар 15 років свого футбольного життя провів саме у Кременчуці, зігравши за «Кремінь» 243 поєдинки. Тепер він у складі «Олімпії».
Ще один відомий кременчуцький футболіст Роман Кунєв, який донедавна захищав кольори «Олімпії», з цього сезону вже виступає у футболці «Рокити».
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