Наступного тижня можна потрапити на прийом до секретаря міської ради та віцемера з ЖКГ: як записатися

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Управління по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Кременчуцької міської ради повідомляє, що наступного тижня три керівні посадові особи ради проводять прийоми громадян з особистих питань за місцем проживання громадян.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.

Заступник міського голови — директор Департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик приймає громадян у приміщення контакт-центру № 15 (вул. Університетська, 33) 20 серпня 2024 року з 16.00 до 17.00.

Секретар міської ради Юрій Гриценко приймає громадян у приміщення контакт-центру № 18 (вул. Велика набережна,10) 21 серпня 2024 року з 16.00 до 17.00.

Керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов приймає громадян у приміщення контакт-центру № 23 (набережна Лейтенанта Дніпрова, 76) 22 серпня 2024 року з 16.00 до 17.00.

В управлінні також повідомляють, що прийом заступника міського голови Дмитра Кравченка у зв’язку зі службовою необхідністю перенесений з 19 на 27 серпня. Прийом відбуватиметься з 16.00 до 17.00 у приміщенні контакт-центру № 22 (вул. Івана Приходька, 91).

Додаткову інформацію можна дізнатися, а також записатися на прийом за телефоном: 098-988-31-33.