У Полтаві Peugeot наїхав на 4-річного хлопчика, який з мамою переходив дорогу

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16 серпня близько 8.00 у Полтаві на вулиці Державного Прапора Peugeot збив дитину. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, Peugeot 308, під керуванням 74-річного полтавця, наїхав на 4-річного хлопчика, який разом із мамою переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Дитину з травмами госпіталізували.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо початку розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Лохвиці легковик збив 9-річного хлопчика.