У Лохвиці легковик збив 9-річного хлопчика

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Учора, 13 серпня, близько 17.00 у Лохвиці на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 50-річний водій автомобіля Volkswagen збив 9-річного хлопчика. Внаслідок аварії дитина травмувалася, її госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, цими вихідними у Градизьку п'яний водій збив неповнолітню дівчину.