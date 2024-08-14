Учора на Кременчуччині внаслідок пожеж на природі вигоріли 4 га сухостою

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Учора, 13 серпня, на Кременчуччині сталися три пожежі на відкритих територіях. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

О 10.26 пожежа сталася поблизу одного з сіл Глобинської громади. На місці рятувальники виявили, що горить площа загоряння становить близько 0,4 га. Загасили вогонь впродовж години — близько 11.18 вогонь ліквідували.

Горів сухостій і в Кам’янопотоківській громаді — близько 11.36 пожежа сталася у селі Білецьківка. Охопив вогонь територію площею близько 3 га і через сильні пориви вітру стрімко поширювався. Ліквідувати загоряння рятувальникам вдалося близько 14.13.

Ще одна пожежа в природі сталася близько 14.35 поблизу одного з сіл Піщанської громади. Сухостій загорівся на площі близько 50 м² і невдовзі вогонь перекинувся на розташовану неподалік дерев'яну прибудову. Загасили вогонь близько 16.22. Частково згоріло майно на прилеглій приватній території. Розташований поруч будинок вдалося врятувати.

Загалом у цих трьох пожежах вигоріло близько 4 га сухої рослинності. Травмований чи загиблих, на щастя, немає.

Гасили вогонь підрозділи Кременчуцького райуправління ДСНС, Піщанська та Кам’янопотоківська місцеві пожежні охорони, Білецьківська добровільна пожежна охорона та техніка держпідприємства «Ліси України».

Причину загорянь встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, цими вихідними на Кременчуччині вигоріли 2,5 га сухої рослинності.





Рятувальники вкотре закликають не провокувати пожежі в екосистемах. Адже навіть невелике загорання може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачається чимало часу та ресурсів.