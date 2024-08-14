Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Учора на Кременчуччині внаслідок пожеж на природі вигоріли 4 га сухостою

Сьогодні, 08:48 Переглядів: 115

 

Внаслідок пожеж обійшлося без постраждалих

Учора, 13 серпня, на Кременчуччині сталися три пожежі на відкритих територіях. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

О 10.26 пожежа сталася поблизу одного з сіл Глобинської громади. На місці рятувальники виявили, що горить площа загоряння становить близько 0,4 га. Загасили вогонь впродовж години — близько 11.18 вогонь ліквідували.

 

Горів сухостій і в Кам’янопотоківській громаді — близько 11.36 пожежа сталася у селі Білецьківка. Охопив вогонь територію площею близько 3 га і через сильні пориви вітру стрімко поширювався. Ліквідувати загоряння рятувальникам вдалося близько 14.13.

Ще одна пожежа в природі сталася близько 14.35 поблизу одного з сіл Піщанської громади. Сухостій загорівся на площі близько 50 м² і невдовзі вогонь перекинувся на розташовану неподалік дерев'яну прибудову. Загасили вогонь близько 16.22. Частково згоріло майно на прилеглій приватній території. Розташований поруч будинок вдалося врятувати.

Загалом у цих трьох пожежах вигоріло близько 4 га сухої рослинності. Травмований чи загиблих, на щастя, немає.

Гасили вогонь підрозділи Кременчуцького райуправління ДСНС, Піщанська та Кам’янопотоківська місцеві пожежні охорони, Білецьківська добровільна пожежна охорона та техніка держпідприємства «Ліси України».

Причину загорянь встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, цими вихідними на Кременчуччині вигоріли 2,5 га сухої рослинності.                                                  


Рятувальники вкотре закликають не провокувати пожежі в екосистемах. Адже навіть невелике загорання може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачається чимало часу та ресурсів.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа сухостій рятувальники ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх