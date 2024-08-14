Сьогодні на Кременчучині відбудуться навчальні стрільби

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Сьогодні, 14 серпня, орієнтовно з 12.00 до 22.00 на території однієї з громад Кременчуцького району проводитимуться навчальні стрільби. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької районної військової адміністрації.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій та утриматися від коментарів і обговорення у соціальних мережах та месенджерах напрямків та місць, звідки лунають постріли.