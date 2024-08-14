На Закарпатті затримали 20-річного юнака з Полтавщини, який хотів незаконно виїхати за кордон

Днями на Закарпатті правоохоронці затримали 20-річного юнака з Полтавщини, який хотів незаконно перетнути кордон. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Затримали молодика під час передачу грошей провіднику — 24-річному мешканцю Закарпаття. Така «подорож» обійшлася полтавцеві у 4 тисячі доларів.
За цю суму закарпатець пообіцяв провести полтавця до того місця, де, за його словами, можна було б перетнути кордон і покинути Україну.
Тепер провідникові загрожує кримінальна відповідальність — йому інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує від 7 до 9 років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно на Одещині прикордонники затримали двох полтавців, які за перетин кордону заплатили по 2 тисячі доларів.
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