На охорону Міського саду місто витратить 90 тисяч гривень

На забезпечення правопорядку та збереження майна у Міському саду влада виділяє 90 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 13 серпня.
Відомо, що гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Фінансування охорони Міського саду мають остаточно затвердити депутати на сесії міської ради.
Нагадаємо, у Міському саду у 2017 році встановили камери відеоспостереження.
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