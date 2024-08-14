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На вулиці Київській влада планує побудувати майданчик з напівнадземними смітниками

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 336

Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

У Кременчуці влада виділяє гроші на будівництво майданчиків для напівнадземних смітників. На це піде понад 286 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 13 серпня. 

Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Відомо, що майданчик зведуть на вулиці Київська, 63.

Нагадаємо, на проспекті Свободи, 144 побудували контейнерний майданчик напівнадземними смітниками за майже 126 тисяч гривень. 

Додамо, що напівпідземні майданчики для збирання сміття у Кременчуці почали встановлювати з 2020 року. Тоді у департаменті житлово-комунального господарства зазначили, що завдяки тому, що контейнери для змішаних відходів будуть розташовані під землею, вдасться уникнути неприємного запаху, до них не буде доступу тваринам, та й сама територія виглядатиме значно привабливішою та охайнішою.

Раніше встановленням контейнерів займались працівники комунальних підприємств міста. Контейнери постачала фірма «Елкопласт-Україна».

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Автор: Телеграф
Теги: смітник
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