Як триває будівництво першого підземного смітника

У Кременчуці продовжуються роботи з будівництва першого підземного контейнерного майданчика біля житлових будинків №12 по пров. Олега Кошового та №59 по вул. Київській. Як повідомляє пресслужба департаменту житлово-комунального господарства, наразі тривають роботи зі встановлення напівпідземних контейнерів Elkoplast.

Це новий вид контейнерів для нашого міста. Частина, що знаходиться ззовні – то лише оболонка, всередині конструкції розташований пластиковий контейнер об’ємом 3 кубічні метри, який буде замінюватися.





Основною перевагою напівпідземних контейнерів є те, що 2/3 їх об’єму знаходиться під землею, тому вони не займатимуть багато місця. Велика частина відходів зберігатиметься під землею, де температура залишається постійною, сповільнюючи розкладання відходів і зменшуючи запах, завдяки цьому вдасться уникнути неприємного запаху на контейнерному майданчику, особливо влітку. Бродячі тварини не матимуть доступу до сміття, а, значить, не розноситимуть його по території, що знаходиться поряд. Крім цього, напівпідземні контейнери мають естетичний зовнішній вигляд.





Роботи з монтажу нового контейнерного майданчику комунальники планують завершити до кінця тижня.