Мешканка Полтавщини вже вчетверте жартома викликала поліцію

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 298

На Полтавщині 23 грудня близько 13.00 жінка жартома викликала поліцію. За даними відділу комунікації поліції Полтавської області, 28-річна громадянка повідомила, що вона «випадково вбила невідомого чоловіка, який прийшов до її будинку та попросив їжі».





Як з’ясувалося під час перевірки інформації, «заявниця» «пожартувала», і це вже вчетверте за останні два місяці. Поліцейські склали відносно неї адмінпротокол за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.





Правоохоронці нагадують, що хибний виклик — це порушення закону, і прохають громадян телефонувати до екстрених служб тільки у випадках, коли дійсно необхідна допомога.