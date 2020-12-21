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Надзвичайні новини, Полтавщина

Мешканка Полтавщини вже вчетверте жартома викликала поліцію

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 298

 

Мовляв, «випадково вбила невідомого»

На Полтавщині 23 грудня близько 13.00 жінка жартома викликала поліцію. За даними відділу комунікації поліції Полтавської області, 28-річна громадянка повідомила, що вона «випадково вбила невідомого чоловіка, який прийшов до її будинку та попросив їжі».


Як з’ясувалося під час перевірки інформації, «заявниця» «пожартувала», і це вже вчетверте за останні два місяці. Поліцейські склали відносно неї адмінпротокол за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.


Правоохоронці нагадують, що хибний виклик — це порушення закону, і прохають громадян телефонувати до екстрених служб тільки у випадках, коли дійсно необхідна допомога.

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Автор: Богдан Волошко
Теги: Полтавщина поліція хибний виклик
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