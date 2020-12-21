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Менше смердітиме: у Кременчуці будують підземний контейнерний майданчик

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 244

 

Вже вирили котлован та зробили бетонну основу під монтаж контейнерів

У Кременчуці комунальники розпочали роботу з будівництва першого підземного контейнерного майданчика біля житлових будинків №12 по пров. Олега Кошового та №59 по вул. Київській. Як повідомляє пресслужба мерії, вже вирили котлован та зробили бетонну основу під монтаж контейнерів.


У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що завдяки тому, що контейнери для змішаних відходів будуть розташовані під землею, вдасться уникнути неприємного запаху, до них не буде доступу тваринам, та й сама територія виглядатиме значно привабливішою та охайнішою.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: сміття комунальники
компанія «Інтера Люкс»

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