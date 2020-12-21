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У Кременчуці на вул. Вадима Пугачова ДТП: дві полоси у напрямку Київської зайняті

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 213

 

Рух ускладнено

У Кременчуці на вул. Вадима Пугачова зіштовхнулися ВАЗ та Toyota. Як повідомляють учасники спільноти Drive Help KremenЪ, аварія сталася біля магазину піротехніки. 


Дві полоси у напрямку Київської зайняті. Рух ускладнений. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Drive Help KremenЪ
Теги: дтп аварія
компанія «Інтера Люкс»

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