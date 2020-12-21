Скільки коштів виділили на 2021 рік на харчування хворих у кременчуцьких лікарнях

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Перший квартал 2021 року стане перехідним періодом, після цього фінансування харчування перейде від місцевого бюджету до власних коштів лікарень, які вони отримуватимуть від НСЗУ

У нашому місті продовжать годувати стаціонарних хворих у кременчуцьких лікарнях за кошти міського бюджету до 31 березня 2021 року. Депутати 22 грудня під час сесії Кременчуцької міськради ухвалили рішення продовжити дію Міської цільової програми централізованого харчування пацієнтів закладів охорони здоров’я м. Кременчука на 2018-2020 роки (програма мала завершитися у 2020 році).





У першому кварталі 2021 року з міського бюджету спрямують 1 781 212,80 грн на вищезгадані потреби (з 1 січня до 31 березня 2021 року). Вартість одного ліжко-дня складе 44,37 грн, а кількість ліжко-днів становитиме 40 145. Додамо, що вартість харчування ліжко-дня у 2020 році становила 41,47 грн.





Перший квартал 2021 року стане перехідним періодом, після цього фінансування харчування перейде від місцевого бюджету до власних коштів лікарень, які вони отримуватимуть завдяки надходженням від Національної служби здоров’я України. Такі зміни пов'язані з реформуванням галузі охорони здоров’я та створенням Південного госпітального підокругу з центром в Кременчуці. Адже наразі Міська цільова програма централізованого харчування пацієнтів не передбачає видатки на страви для мешканців інших населених пунктів, які лікуються у Кременчуці на стаціонарі, бо вони не зареєстровані в нашому місті.